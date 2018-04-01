В Кабардино-Балкарии стартовал новый проект, посвященный грядущему Дню Победы. Запустили его в социальной сети Инстаграм — 2018.04.16 14:48





По сути это часть народной акции памяти «Бессмертный полк». Каждый желающий может записать видеорассказ об одном из героев Победы. Это может быть ветеран армии или флота, труженик тыла, партизан, узник фашистского лагеря, блокадник, который уже никогда сам не сможет пройти на параде. Организаторы отмечают, что разместить материал нужно в Инстаграм. Необходимо добавить хэштег #БессмертныйПолкКБР или переслать видео в директ аккаунта polk_nalchik.

Опубликованы будут все истории, а самые лучшие рассказчики получат возможность пройти в первом ряду шествия в Нальчике в День Победы.