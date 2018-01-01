В Кабардино-Балкарии стали меньше гибнуть на дорогах — 2018.01.31





На брифинге журналистов ознакомили с анализом аварийности в регионе и подвели основные итоги минувшего года. По словам полицейских, резонансных случаев с особо тяжкими последствиями в этот период не было. А по статистике за пять последних лет количество погибших в ДТП сократилось на 57 процентов, но пешеходы стали чаще переходить дорогу не по «зебре». На брифинге напомнили о пользе светоотражателей на одежде пешеходов в темное время суток, а также сообщили, что в 2018-м система автоматической фиксации нарушений будет развиваться. Потребность в фото- и видеокамерах на трассах республики есть: в прошлом году в Кабардино-Балкарии выявлен один миллион 150 тысяч случаев, когда Правила дорожного движения были проигнорированы.