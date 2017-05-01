В Кабардино-Балкарии создан оргкомитет по проведению мероприятий, посвященных столетию со дня рождения видного государственного деятеля Тимборы Мальбахова. Соответствующее распоряжение подписал Глава республики Юрий Коков — 2017.05.03





Тимбора Мальбахов родился в ноябре 1917-го. Почти три десятка лет – с 56-го по 85-й годы – руководил республикой – работал первым секретарем обкома КПСС. Именно в то время импульс к развитию получила промышленность Кабардино-Балкарии, сельские труженики добились небывалых успехов. В регионе началась масштабная газификация и строительство водопроводных сетей. При Мальбахове были открыты нынешние Аграрный университет и Северо-Кавказский институт искусств. Сегодня именем Тимборы Кубатиевича названы Национальная библиотека и улица в Нальчике. В 2014-м возле Дома правительства был открыт памятник выдающемуся государственному деятелю.