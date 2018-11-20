В Кабардино-Балкарии сегодня проходит акция по предоставлению бесплатных юридических консультаций. — 2018.11.20

Приурочена она ко Всероссийскому дню правовой помощи детям.

Пунктов, где можно получить бесплатную юридическую помощь, в общей сложности 20. Самая большая площадка находится в Национальной библиотеке в Нальчике. В центре правовой помощи- представители Управления юстиции, прокуратуры, попечительских отделов, судебные приставы, адвокаты и нотариусы. Они будут принимать людей до трёх часов дня. Обещают дать исчерпывающие ответы, составить заявление и сопроводить дальше, пока вопрос не решится. В Ассоциации юристов Кабардино-Балкарии отмечают, что бесплатную правовую помощь готовы оказывать на регулярной основе. Как показывает опыт, дети- сироты, опекуны, инвалиды и другие малоимущие слои населения чаще всего обращаются с жилищно- бытовыми проблемами, имущественными спорами и просьбой оказать содействие в оформлении документов на получение социальных выплат.

После обеда группа юристов совместно с представителями социальных служб отправится в школы-интернаты и Академию детского творчества «Солнечный город». Сегодняшняя акция по предоставлению бесплатной правовой помощи продлится до 18 часов.