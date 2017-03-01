В Кабардино-Балкарии протянут железнодорожную ветку от станицы Солдатской до Тырныауза — 2017.03.03





О масштабных инвестпроектах в сфере транспорта говорили сегодня на коллегии в профильном республиканском Госкомитете. По словам руководителя ведомства Арсена Кудаева, новая железная дорога свяжет крупнейший промышленные предприятия республики — «Этана», которое строится в Майском районе, «Гидрометаллург» — его планируют перенести в Прохладненский район, Тырныаузское горнорудное месторождение и Приэльбрусье. Протяженность путей составит 95 километров, и доставлять можно будет не только промышленные грузы. На строительстве новой железнодорожной ветки планируется задействовать более двух тысяч рабочих. Арсен Кудаев рассказал и о мерах по разгрузке транспортной системы Нальчика. Из центра столицы республики планируется убрать железнодорожный вокзал, а вместо него — построить за чертой города новые транспортно-пересадочные узлы. Также демонтируют старый путепровод и ходовой путь с семью железнодорожными переездами. Вместо них предполагается проложить современную двухкилометровую автодорогу с развязками. Глава Госкомтранса уверен: когда в Нальчике введут в строй два новых автовокзала – они уже на стадии завершения, в городе будет решена проблема пробок. По словам Кудаева, от строительства нового международного аэропорта решили отказаться из-за высоких затрат. Решено реконструировать действующий аэровокзал и взлетно-посадочную полосу.