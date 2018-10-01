В Кабардино-Балкарии продолжают менять старые лифты. — 2018.10.25

В этом году в много_квартирных домах по программе капремонта установят 37 подъемников. Большая часть приходится на столицу республики.

В эти дни в Нальчике монтажные бригады работают более чем по десяти адресам. В доме номер 246 по улице Чернышевского новые лифты устанавливают сразу в двух подъездах. В отличие от прошлых лет подъёмники, стоимость которых варьируется от полутора до двух миллионов рублей, не только меняют, но и капитально ремонтируют машинные отделения. Работы идут по графику.

На территории республики треть из пятисот лифтов требуют замены. Эта работа по плану будет завершена к 22-му году.