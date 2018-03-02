В Кабардино-Балкарии продолжается подготовка к выборам главы государства — 2018.03.02





18 марта в республике откроются 354 избирательных участка. Один из них находится в Тереке — на территории одного из местных предприятий. В городе он самый многочисленный: в день выборов сюда должны прийти около трех тысяч человек. При подготовке особое внимание уделили защищенности объекта и обеспечению устойчивой связи. Уже установлены стенды с разъяснительной информацией. Продолжается уточнение списков избирателей разных категорий. Людям с ограниченными возможностями здоровья помогут волонтеры. Помимо этого, 18-го марта будет работать социальное такси. Как отметили в участковой комиссии, готовится концертная программа, чтобы день выборов прошел празднично. Всего в Тереке откроют пять участков для голосования.