С начала года в Кабардино-Балкарии построили свыше 1100 новых квартир — 2018.07.30





Это на пять процентов больше, чем за такой же период прошлого года, сообщили в пресс-службе профильного республиканского министерства.

В сельской местности появилось 400 с лишним квартир. Индивидуальные застройщики возвели около 700 собственных домов, что почти в два раза больше, чем в первом полугодии 2017-го. В целом же за январь-июнь строительные работы выполнены на сумму свыше четырех миллиардов рублей, сообщили в Минстрое КБР.