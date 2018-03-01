В Кабардино-Балкарии оформлен шеститысячный электронный больничный — 2018.03.30


Об этом сообщили в региональном отделении Фонда соцстрахования. Новые листки нетрудоспособности появились в республике в июле прошлого года. Первый из них тогда выдали на базе городской клинической больницы №1. На сегодняшний день на электронную систему уже перешли большинство медучреждений КБР. К программе подключено 480 организаций и предприятий. Лидер в использовании этой технологии — первая городская поликлиника. На сегодняшний день здесь выписано почти 1200 таких документов. Отследить электронный больничный можно в личном кабинете на сайте Фонда социального страхования. Добавлю, что возможность получить бумажный листок нетрудоспособности для граждан по-прежнему сохраняется — пациент лишь должен сообщить о своем желании лечащему врачу.

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Радио КБР 18.00 bal — 2018.03.30

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Радио КБР 18.00 rus — 2018.03.30

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Радио

Радио КБР 16.00 kab — 2018.03.30

— Кемерово къыщыхъуа насыпыншагъэм къыхэк1ыу 1уэхугъуэхэр ягъэ1эпхъуэ

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 16.00 bal — 2018.03.30

— «Севкавренген»заводда канат жолланы жыйышдырлыкъдыла

Подробнее