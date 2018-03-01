В Кабардино-Балкарии оформлен шеститысячный электронный больничный — 2018.03.30





Об этом сообщили в региональном отделении Фонда соцстрахования. Новые листки нетрудоспособности появились в республике в июле прошлого года. Первый из них тогда выдали на базе городской клинической больницы №1. На сегодняшний день на электронную систему уже перешли большинство медучреждений КБР. К программе подключено 480 организаций и предприятий. Лидер в использовании этой технологии — первая городская поликлиника. На сегодняшний день здесь выписано почти 1200 таких документов. Отследить электронный больничный можно в личном кабинете на сайте Фонда социального страхования. Добавлю, что возможность получить бумажный листок нетрудоспособности для граждан по-прежнему сохраняется — пациент лишь должен сообщить о своем желании лечащему врачу.