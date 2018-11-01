В Кабардино-Балкарии – низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщают в республиканском Управлении Роспотребнадзора — 2018.11.13





За прошедшую неделю превышения эпидемических порогов не зафиксировано. На сегодня распространенность респираторных вирусных инфекций среди жителей республики ниже опасных показателей более чем на 40 процентов. В этом году вакцинировать граждан начали в сентябре. Уже привито свыше двухсот пятидесяти тысяч человек, из них 50 тысяч – дети. По словам специалистов, вакцинация – это основной способ предотвратить распространение гриппа и ОРВИ. Сделать прививку можно до начала декабря. Сезонный подъем заболеваемости прогнозируют на конец января – февраль будущего года.