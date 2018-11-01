В Кабардино-Балкарии будет создан региональный Центр опережающей профессиональной подготовки, главной целью которого станет создание единой площадки для профориентации. — 2018.11.01

Об этом сегодня говорили на выездном заседании комитета Парламента КБР по образованию, науке и молодежной политике.

Проходила встреча в стенах нальчикского гуманитарно-технического колледжа. В совещании принимали участие руководители вузов, лицеев, а также чиновники, отвечающие за вопросы профобразования. Представители республиканского министерства просвещения, науки и по делам молодежи рассказали, что такой центр может появиться в регионе к 2024-ому году. Средства на эти цели предусмотрены национальным проектом «Образование», который должен дать возможность субъектам продвигать рабочие специальности. Большое значение планируется уделить и образованию инвалидов.

Кроме того, говорили об актуальных вопросах развития системы образования. Отмечено, что сейчас размер базовой стипендии учащихся колледжей 400 рублей. Эта сумма требует пересмотра, отметили парламентарии. А представители профильного министерства рассказали, что в ведомстве разработана программа премирования студентов.