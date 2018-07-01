В этом году Аграрный университет выпустил более полусотни специалистов отделения среднего профессионального образования. Дипломы были вручены накануне в торжественной обстановке — 2018.07.19





Документы получили юноши и девушки, которые обучались по двум направлениям подготовки – «Экономика и право» и «Социальное обеспечение». При желании выпускники могут продолжить обучение в вузе и получить уже высшее профессиональное образование. Для них предусмотрены льготы. С нового учебного года Аграрный университет предлагает абитуриентам получить среднее профессиональное образование уже по шести направлениям подготовки, среди которых «Ветеринария», «Технология хлебо_кондитерских и макаронных изделий», «Механизация сельского хозяйства» и «Эксплуатация транспортно-технологических машинных комплексов».