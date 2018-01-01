В эти дни в Калининграде открылась выставка «Кабарда. От древности до наших дней». — 2018.12.17

Национальный музей КБР знакомит зрителей с различными аспектами истории и культуры адыгов.

Материальная и духовная культура Кабарды, традиции которой складывались на протяжении тысячелетий, представлена на выставке предметами археологии, этнографии и современного декоративно-прикладного искусства. Посетители смогут ознакомиться с рыцарской культурой Кавказа, со снаряжение, вооружением и доспехами воина-всадника. Одежда адыгов, как мужская, так и женская, восхищала не столько богатством, сколько изысканной красотой и функциональностью. Отдельного внимания заслуживает «золотное» шитье и ювелирные изделия. Выставка продолжит свою работу до18 февраля.