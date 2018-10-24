В Эльбрусском районе в рамках реализации плана капремонта продолжается реконструкция много_квартирных домов. — 2018.10.24

В нынешнем году в программу попали два объекта, расположенные в Тырныаузе. По улице Мусукаева, 13 сейчас приводят в порядок фасад и кровлю, а в доме номер 83 по проспекту Эльбрусский меняют внутренние инженерные, электрические сети и крышу.

Помимо курирующей организации за качеством следят и сами жильцы.

Общий объем финансирования составляет один миллион рублей. Средства поступают из фонда «Регионального оператора кап_ремонта много_квартирных домов Кабардино-Балкарии». Формируется он за счет средств собственников жилья. В планах на будущий год, отремонтировать в Тырныаузе еще несколько зданий.