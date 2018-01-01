В Эльбрусском районе сегодня с восьми утра примерно до пяти вечера будет отключено газоснабжение, сообщает пресс-служба МЧС по Кабардино-Балкарии. — 2018.12.04

Ограничение связано с проведением плановых работ в Верхнем Баксане. Здесь проходит межпоселкОвый газопровод высокого давления. Под отключение попадают: Верхний Баксан, Нейтрино, Эльбрус, Тегенекли, Байдаево, Терскол, а также Поляны Чегет и Азау. Спасатели призывают жителей района быть бдительными и осторожными с газовыми приборами и оборудованием!