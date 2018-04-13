В интенсивных яблоневых садах Баксанского района завершается обрезка деревьев. Именно на этом этапе формируется будущий урожай, — сообщает пресс-служба района — 2018.04.13





Основной задачей обрезки является ограничение роста ненужных веток, чтобы дерево отдавало все соки плодам. Как правило, яблони новых сортов очень быстро растут. Для эффективного плодоношения достаточно 15-30 сантиметров в год. Баксанский район находится в лидерах по развитию интенсивного садоводства в республике. На сегодняшний день площадь таких насаждений в районе составляет больше тысячи трехсот гектаров.