В Грозном прошло заседание Совета при полпреде Президента в Северо-Кавказском федеральном округе. — 2018.12.21

В его работе принял участие временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Рассмотрены меры по повышению качества бесплатной медицинской помощи, улучшению материально-технического и лекарственного обеспечения учреждений здравоохранения. Продолжительность жизни во всех субъектах СКФО выше, чем по Российской Федерации. В последние годы в регионе снизилась младенческая смертность и смертность лиц трудоспособного возраста. На финансовое обеспечение нацпроекта «Здравоохранение» государство планирует направить более одного триллиона рублей, прозвучало на заседании. В своем выступлении временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарии выразил обеспокоенность состоянием республиканского Онкологического диспансера, который сегодня располагается в постройке 1931 года. Расширение его площадей за счет освободившегося здания подразделения Перинатального центра не исправит ситуацию кардинально. С Минздравом России достигнута договоренность о детальной проработке вопроса и возможных путей его решения, отметил Казбек Коков.