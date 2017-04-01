В гости к детям. Накануне в нальчикскую школу-интернат №3 с благотворительным визитом приехали общественники, волонтеры и студенты — 2017.04.07





Встреча прошла в рамках республиканской программы «Большая семья». Для воспитанников провели семинар, где затронули темы благотворительности, личностного роста и здорового образа жизни. В течение года общественники проведут еще около семидесяти подобных мероприятий по всей республике. Семинары, лекции, мастер-классы, экскурсии, конкурсы – далеко не полный список того, в чем поучаствуют ребята из спецшкол и детдомов. Кроме того, в планах у Молодежного центра КБР создание тележурнала о жизни и мире, глазами детей из интернатов.