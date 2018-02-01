В городе Грозный премьер-министр России Дмитрий Медведев провел заседание Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа — 2018.02.27





В его работе принял участие и выступил Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков. При этом Дмитрий Медведев напомнил, что уровень безработицы в округе остается вдвое выше среднероссийского. В деле снижения безработицы необходимо, сказал премьер-министр, учитывать сохраняющийся естественный прирост населения. Он также призвал продолжить инвестирование в создание новых рабочих мест, как на предприятиях, так и в социальной сфере. В Кабардино-Балкарии в результате принимаемых мер отмечено снижение числа безработных, увеличение количества вакансий, повышение уровня оплаты труда.