В горах Кабардино-Балкарии в результате схода лавины погибли четверо бойцов Росгвардии. — 2018.08.09

Соболезнования родным и близким выразил Глава республики Юрий Коков. Правительство региона координирует работу экстренных служб.

В телеграмме на имя директора Федеральной службы войск национальной гвардии России, генерала армии Виктора Золотова говорится: «От имени жителей Кабардино-Балкарии, от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате схода лавины военнослужащих Росгвардии. Стойкости и мужества семьям пережить эту трагедию и невосполнимую утрату. В настоящее время Правительство КБР реализует комплекс необходимых организационных мер, республика готова оказать всю необходимую помощь». По предварительным данным, военнослужащие в результате схода лавины сорвались с высоты порядка четырех с половиной тысяч метров на леднике Межерги между горами Дых-Тау и Пик Пушкина.