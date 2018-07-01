В Главном управлении государственной экспертизы России одобрили проект реконструкции магистрального канала «Аксыра». Расположен он в Урванском районе и предназначен для орошения сельхозземель — 2018.07.20





Водную артерию построили в 37-м году. Последний раз ее капитально ремонтировали в 60-х. В рамках масштабной реконструкции планируют привести в порядок свыше 21 километра магистрали. Дно освободят от наносов ила и восстановят, потом основательно укрепят берег. Также намерены обновить и головной гидроузел. Это позволит увеличить пропускную способность канала, который питает влагой поля двух сел — Псыгансу и Старого Черека. Финансировать реконструкцию планируют за счет средств федерального бюджета.