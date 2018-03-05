В физкультурно-оздоровительном комплексе в Нарткале готовятся к межрайонным соревнованиям по плаванию — 2018.03.05





Этот бассейн жители Урванского района посещают активно. Оборудован он по последнему слову техники: системы фильтрации воды и вентиляции воздуха работают круглосуточно. Дважды в день специалисты анализируют состав воды. Сам бассейн на пять дорожек. В перспективе планируют расширить штат тренеров-инструкторов. К эксплуатации готов и спортивный зал с борцовскими коврами и гимнастическими снарядами. В секциях баскетбола, мини-футбола и волейбола укомплектован тренерский состав, а вот формирование команд продолжается. В секции будут набирать как детей, так и взрослых. Здесь также намерены проводить занятия по фитнес-аэробике. В ближайших планах – открыть тренажерный зал и шахматный клуб.