В Ессентуках состоялось специальное совещание по вопросам развития Всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус» — 2018.02.21





В его работе приняли участие и выступили полпред Президента в ЭСКАЕФО Олег Белавенцев, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, Глава КБР Юрий Коков, генеральный директор компании «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев, руководители Правительства Кабардино-Балкарии, муниципальных органов власти, правоохранительных структур. Открывая совещание, Олег Белавенцев высоко оценил туристско-рекреационные возможности Приэльбрусья как перспективного курорта мирового уровня. Распоряжением Правительства России создана особая экономическая зона на территории Эльбрусского района. Построены новые горнолыжные трассы и канатные дороги, в том числе третья очередь канатной дороги «Мир-Гарабаши», ставшая самой высокой в Европе. Вводятся в строй современные гостиничные комплексы, обновляется дорожная и транспортная составляющие. Министром Российской Федерации по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым сделан акцент на необходимости формирования новых видов рабочих мест, расширения существующих. От того, подчеркнул Глава КБР Юрий Коков, как в ближайшие годы удастся позиционировать ВТРК «Эльбрус», во многом зависит эффективность и конкурентоспособность отрасли. Обращено внимание на вопросы текущего функционирования комплекса, задачи его дальнейшего развития, которые, по мнению руководителя региона, «необходимо совместно, поступательно и по возможности оперативно решать».