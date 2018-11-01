В Ерокко построили новое футбольное поле. — 2018.11.21

В скором времени здесь же, рядом со школой, появится еще и место отдыха для сельчан.

Инициаторы строительства этих двух объектов – местные жители. Футбольное поле и парк будут носить имя Бекалдиевых – матери и сына, трагически погибших несколько лет назад в ДТП. Все средства на обустройство предоставила их семья, пожелав таким образом увековечить память о родных.

Спортивную площадку уже используют. Здесь занимаются физкультурой местные школьники и проводит свои тренировки секция по футболу. Чуть выше будет расположен небольшой сквер. В солнечную погоду рабочие благоустраивают парковую зону и вскоре возьмутся за обустройство детской игровой площадки. Аллеи планируют выложить плиткой. Торжественное открытие этих объектов намечено на следующий год.