В этом году все регионы Северного Кавказа могут быть подвержены природным катаклизмам — 2018.03.29





Всего же высокая вероятность таких ЧС прогнозируется в тридцати субъектах страны. Эксперты отмечают постоянный рост опасных природных явлений, которые становятся причиной гибели людей и наносят ущерб хозяйственной деятельности и объектам экономики. Специалисты центра связывают это с глобальным изменением климата. Напомню, в Кабардино-Балкарии разработана специальная программа по предупреждению чрезвычайных ситуаций, которая будет действовать с 18-го по 20-й годы. Её общая сумма – более тридцати одного миллиарда рублей. В документе учтены все риски природного характера, включая циклически повторяющиеся: лавины, сели и оползни. Отдельными пунктами обозначены обеспечение безопасности граждан в селеопасных зонах, берегоукрепление, защита от градобития и сейсмоустойчивость зданий.