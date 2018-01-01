В этом году поддержку из федерального бюджета получат пять республиканских проектов в сфере малого и среднего предпринимательства. Как сообщили в Минэкономразвития, общая сумма субсидий превысит 42 миллиона рублей — 2018.01.17





Средства поступят в рамках реализации профильных госпрограмм, направленных на создание в стране инновационной экономики. Больше шестидесяти четырёх миллионов направят на развитие культуры. Одно из ключевых условий – со финансирование из республиканского бюджета. Также регион должен обеспечить качественное исполнение всех проектов на своей территории. В прошлом году Кабардино-Балкария полностью использовала средства, выделенные на строительство Домов культуры в сельской местности. Кроме того, по программе кинофикации было открыто семь кинотеатров, в которых можно смотреть фильмы, созданные с использованием технологии 3D.