В эти минуты в Санкт-Петербурге завершается встреча президента России Владимира Путина с лауреатами конкурса Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость». Напомню, медиафорум открылся в северной столице 1 апреля — 2017.04.03





В его рамках накануне состоялась церемония награждения региональных журналистов. Среди них и наша коллега — спецкор «Вестей. Кабардино-Балкария» Нуржан Кубадиева. Ее сюжет о расселении граждан из ветхого и аварийного жилья признан одним из лучших из представленных на конкурс работ. На площадках конференции уже выступили модераторы различных проектов ОНФ — таких как «Карта убитых дорог», «Народный контроль качества», «Генеральная уборка». Кроме того, в форуме, собравшем около тысячи человек со всей страны, принимают участие многие медийные личности, депутаты Госдумы, кинорежиссеры, общественные деятели. ВГТРК представляют заместитель генерального директора холдинга Рифат Сябитов и телеведущий Эдуард Петров.