В эти минуты в Нальчике проходит республиканская олимпиада по мехатронике и робототехнике. Стартовала она сегодня в стенах Политехнического института КБГУ — 2017.04.19





До начала конкурсных испытаний участникам разъяснили их задачи, а также устроили экскурсию по лабораториям и центрам учебного заведения. В стенах университета олимпиада проводится уже третий раз. В нынешнем году в ней принимают участие около полусотни школьников из всех районов Кабардино-Балкарии. Их разделили на две возрастные группы: до 7-го класса включительно и с 8-го по 11-й. Работы будут оцениваться по сумме баллов, набранных участниками в двух номинациях: «Программное управление роботами» и «Мастер». Актуальность, новизна, оригинальность технического решения, практическая ценность и умение программировать. Это основные критерии, по которым эксперты будут оценивать работы школьников. Победителей определят завтра. Их наградят ценными призами, а вот сертификаты и грамоты получат все участники без исключения.