В эти минуты в Государственном концертном зале в Нальчике проходит региональный отборочный тур Всероссийского конкурса «Синяя птица» — 2017.04.19





За право представить Кабардино-Балкарию на федеральном уровне борются больше 70 талантливых ребят со всей республики. Среди номинаций – практически все виды исполнительского искусства: игра на музыкальных инструментах, вокал, хореография, оригинальный жанр, актерское и ораторское мастерство. В жюри — знаменитые в республике артисты, музыканты, представители Министерства культуры, при поддержке которого и проходит отбор. Кастинги самого популярного творческого детского проекта телеканала «Россия» сегодня стартовали в 45-ти городах страны. Лучшие участники, которых выберет жюри, поедут в Москву.