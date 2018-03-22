В двух десятках регионов страны за минувшую неделю значительно выросла заболеваемость гриппом и респираторными вирусными инфекциями, информирует Роспотребнадзор — 2018.03.22 14:49





В Кабардино-Балкарии ситуация стабильная: эпидпорог не превышен, сообщили сегодня в республиканском Управлении федерального ведомства. По данным специалистов, пик заболеваемости в нашем регионе пришелся на конец января — начало февраля, но даже тогда число переболевших гриппом и ОРВИ было значительно меньше, чем за такой же период прошлого года. За всю зиму ни одна школа либо детский сад не были закрыты на карантин, сообщили в ведомстве. В специализированных лабораториях тяжелых случаев гриппа не зафиксировано. Сейчас, отмечают эксперты, распространение вирусных инфекций, которые поражают дыхательные пути, в Кабардино-Балкарии идет на спад.

По словам специалистов, позитивный результат дала прошлогодняя вакцинация против гриппа. Осенью прививки сделали 40 процентов жителей Кабардино-Балкарии. В Управлении Роспотребнадзора отмечают, что уже в апреле сезон простуд в республике завершится.