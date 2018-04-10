В две тысячи семнадцатом в КБР введено в эксплуатацию больше четырехсот тысяч квадратных метров жилья. Об этом рассказали на итоговой коллегии в республиканском Минстрое — 2018.04.11





На совещании обозначили основные цифры за прошлый год. Всего в эксплуатацию введено тридцать три новых социально значимых объекта. Это ДК, амбулатории и спортивные комплексы. Жилищные условия улучшили сто тридцать восемь молодых семей. Что касается дорожных работ, их выполнено на сумму больше двух миллиардов рублей. Отремонтированы участки «Бабугент-Безенги», «Баксан-Карагач» и «Старый Урух». По программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда новые квартиры получили сто четырнадцать семей. В сфере ЖКХ главным событием стала реализация программы «Формирование комфортной городской среды». В числе приоритетных задач на этот год — завершение строительства школ в Нарткале и Ташлы-Тале, возведение детских садов в Аргудане и Белой Речке. Кроме того, на совещании отметили, что в столице республики появится еще одно образовательное учреждение — школа на тысяча двести двадцать четыре места.