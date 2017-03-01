В Доме Правительства Юрий Коков провел заседание Антинаркотической комиссии Кабардино-Балкарской Республики — 2017.03.22





В его работе приняли участие главный федеральный инспектор Аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО Владимир Канунников, председатель Парламента Татьяна Егорова, председатель Правительства Алий Мусуков, секретарь Совета по экономической и общественной безопасности Алик Емкужев, руководители министерств и ведомств, правоохранительных и силовых структур, муниципальных образований, представители общественных объединений. Заслушав выступления заместителя министра внутренних дел по республике Назира Мамхегова, начальника УФСИН по КБР Мухамеда Маржохова, Глава Кабардино-Балкарии сказал: Особое внимание предложено обратить на динамику рецидивной преступности среди подучетных лиц, повышение уровня межтерриториального взаимодействия в вопросах пресечения каналов поставки наркотиков, в том числе их синтетических производных. И хотя, по данным МВД по КБР, они пока не получили широкого распространения в Кабардино-Балкарии, необходимо обеспечить серьезный подход к проблеме со стороны правоохранительных органов, Министерства образования, науки и по делам молодежи, Министерства здравоохранения, глав муниципалитетов. «Задача комплексная, требующая другого уровня коммуникации»,- подчеркнул Глава КБР. Касаясь ситуации в учебных заведениях, Юрий Коков затронул тему латентной наркомании: «Кого мы обманываем, выявляя единицы наркозависимых в школах? Выйдете в город. Понятно, любой семье неприятно, если ребенок подсел или начал увлекаться наркотиками. Пытаются сами бороться… и когда уже совсем поздно, когда человека уже не вытащишь, не снимешь, как говорят, с иглы, это перерастает в трагедию». В ходе заседания поставлены задачи по дальнейшему наращиванию эффективности оперативной работы, активизации ее профилактической составляющей, уничтожению незаконных посевов наркосодержащих растений и очагов их естественного произрастания, совершенствованию качества оказания наркологической помощи. По всем обсуждавшимся вопросам с учетом прозвучавших замечаний и предложений принято развернутое решение.