В Доме правительства состоялась рабочая встреча Полномочного представителя Президента России в СКФО Олега Белавенцева и Главы КБР Юрия Кокова — 2017.05.02


Обсуждены вопросы социально-экономического развития региона за четыре месяца 2017 года, реализации майских указов Президента России. Обращено особое внимание на необходимость безусловного выполнения Программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда к 1-му сентября текущего года. Отдельно рассмотрены темы подготовки и проведения празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне, четырёхсот_шестидесяти-летия присоединения Кабардино-Балкарии к России.

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Радио КБР 18.00 kab — 2017.05.02 18:24

— Тек1уэныгъэшхуэр Налшык зэрыщагъэлъэп1энум теухуа планым КъБ-м и Правительствэм и унэм нобэ щыхэплъахэщ.

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