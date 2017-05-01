В Доме правительства состоялась рабочая встреча Полномочного представителя Президента России в СКФО Олега Белавенцева и Главы КБР Юрия Кокова — 2017.05.02





Обсуждены вопросы социально-экономического развития региона за четыре месяца 2017 года, реализации майских указов Президента России. Обращено особое внимание на необходимость безусловного выполнения Программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда к 1-му сентября текущего года. Отдельно рассмотрены темы подготовки и проведения празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне, четырёхсот_шестидесяти-летия присоединения Кабардино-Балкарии к России.