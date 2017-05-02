В Доме Правительства состоялась двусторонняя встреча Главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова и Главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова — 2017.05.18





Руководители двух республик обсудили вопросы межрегионального взаимодействия, расширения экономического и культурного сотрудничества, реализации совместных инвестиционных проектов в сфере туризма, промышленного и сельскохозяйственного производства. Коков и Темрезов высказались за дальнейшее укрепление добрососедских отношений между братскими народами Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, которых объединяет многовековая дружба и общая история.