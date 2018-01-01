В день выборов главы государства в Кабардино-Балкарии намерены работать наблюдатели от Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека — 2018.01.30



Предварительно определены 11 субъектов страны, куда отправятся представители мониторинговой группы, чтобы оценить полноту реализации избирательных прав россиян. В перечне – регионы от Калининградской области до Хабаровского края, информирует ТАСС. После будет составлен сводный доклад, который представят президенту. Напомню, что выборы главы государства состоятся 18 марта.