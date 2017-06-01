В День России Глава республики Юрий Коков вручил паспорта школьникам Кабардино-Балкарии, добившимся высоких достижений в учебе, творческой, общественной деятельности, спорте — 2017.06.13





«Вы получаете паспорт гражданина Российской Федерации. Символично, что это происходит в один из важнейших государственных праздников. Отныне вы полноценные граждане великой страны. Вам есть чем гордиться», — отметил Юрий Коков. За чашкой чая школьники рассказывали о своих увлечениях, интересах, делились планами на будущее. В завершение — цветы, фото на память. В подарочном комплекте — энциклопедическое издание книги «100 лучших мест России».