В День России Глава республики Юрий Коков вручил паспорта школьникам Кабардино-Балкарии, добившимся высоких достижений в учебе, творческой, общественной деятельности, спорте — 2017.06.13


«Вы получаете паспорт гражданина Российской Федерации. Символично, что это происходит в один из важнейших государственных праздников. Отныне вы полноценные граждане великой страны. Вам есть чем гордиться», — отметил Юрий Коков. За чашкой чая школьники рассказывали о своих увлечениях, интересах, делились планами на будущее. В завершение — цветы, фото на память. В подарочном комплекте — энциклопедическое издание книги «100 лучших мест России».

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— Бюгюн Юрий Коков кенгеш бардыргъанды.

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Радио КБР 18.00 rus — 2017.06.13 18:33

— Глава Кабардино-Балкарии провел рабочее совещание в порядке контроля за ходом исполнения ранее данных поручений.

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