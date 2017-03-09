В День памяти жертв депортации балкарского народа Глава КБР обратился к жителям республики — 2017.03.09





Юрий Коков отметил, что 8 марта омрачено для Кабардино-Балкарии трагическими испытаниями. Семьдесят три года назад балкарский народ в результате преступной акции правящего режима подвергся насильственной депортации. Жители республики разделяют горечь потерь, чтут память всех жертв политических репрессий, сказал Юрий Коков и подчеркнул, что тяготы и невзгоды тринадцатилетнего изгнания не сломили балкарский народ. Он не только всё выдержал и выстоял, но и, сохранив свой духовный потенциал, созидательный настрой, возвратившись на родную землю, активно включился в строительство новой жизни. Прошедшие шесть десятилетий ознаменованы высокими достижениями в экономическом, социальном и культурном развитии. На протяжении многих веков наши народы живут в дружбе и согласии, делят радость и горе, успехи и неудачи. Глава республики выразил уверенность, что в тесном единстве мы преодолеем любые трудности, сумеем достичь поставленных целей во имя благополучия и процветания Кабардино-Балкарии и нашего Отечества.