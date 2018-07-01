В Дейском приступили к ремонту местного ДК — 2018.07.25





Работы идут в рамках федеральной программы по развитию культуры и туризма в стране. Дейское – самое густонаселенное село Терского района. Живут в нем около пяти тысяч человек, а потому Дом культуры крайне необходим, чтобы дети имели возможность заниматься в кружках и секциях, а взрослые – проводить здесь свое свободное время. «Возраст» ДК – уже не один десяток лет. Здание активно ветшало. Срочно требовалась полная реконструкция.

После капремонта здесь появятся новые отопительные котлы. Планируют расширить репетиционные залы и сделать в помещениях подвесные потолки. На реконструкцию направлено семь миллионов 300 тысяч рублей. Открыть ДК намерены нынешней осенью. В целом же на обновление сельских Домов культуры в этом году выделяется больше 70 миллионов. В программу реконструкции попали 11 зданий по всей республике.