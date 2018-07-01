В Дейском приступили к ремонту местного ДК — 2018.07.25


Работы идут в рамках федеральной программы по развитию культуры и туризма в стране. Дейское – самое густонаселенное село Терского района. Живут в нем около пяти тысяч человек, а потому Дом культуры крайне необходим, чтобы дети имели возможность заниматься в кружках и секциях, а взрослые – проводить здесь свое свободное время. «Возраст» ДК – уже не один десяток лет. Здание активно ветшало. Срочно требовалась полная реконструкция.
После капремонта здесь появятся новые отопительные котлы. Планируют расширить репетиционные залы и сделать в помещениях подвесные потолки. На реконструкцию направлено семь миллионов 300 тысяч рублей. Открыть ДК намерены нынешней осенью. В целом же на обновление сельских Домов культуры в этом году выделяется больше 70 миллионов. В программу реконструкции попали 11 зданий по всей республике.

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Радио КБР 18.00 rus — 2018.07.25 18:17

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Radio
Радио

Радио КБР 15.00 kab — 2018.07.25 15:36

— УФ-м и Правительствэм Кавказ Ищхъэрэм и туркластер къызэгъэпэщыным ахъшэу сом мелард 18-м нэблагъэ хухихынущ.

Подробнее