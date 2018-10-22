В Черекском районе в минувшие выходные открыли новый завод. Это-предприятие по розливу минеральной воды, которая будет представлена под брендом «Бабугент». — 2018.10.22

Инвесторами проекта выступили предприниматели из Москвы и Германии. По их словам, запуск завода обошелся в почти 200 миллионов рублей. Оборудование здесь самое современное. Создано 30 рабочих мест. Практически все сотрудники – жители Бабугента. Для муниципалитета — событие особенное. И не только потому, что за последние 30 лет здесь впервые запустили новое производство. Теперь в бюджет республики, района и села пойдут дополнительные налоговые отчисления.

Сейчас предприятие рассчитано на производство 5 тысяч бутылок воды в час. Площади позволяют расширить бизнес втрое. Реализовывать продукцию планируется как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Уже есть договоренность о поставках воды в Европу. Расширенный материал об открытии нового завода в Черекском районе смотрите в наших следующих выпусках.