В Черекском районе из-за гололеда машина упала в обрыв. Инцидент произошел недалеко от Герпегежа — 2017.11.27





ДТП сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, как «четырнадцатая», пробуксовывая, пытается преодолеть заснеженный подъем, но глохнет и катится вниз. Водителю удалось выпрыгнуть, прежде чем автомобиль перевернулся. Автоинспекторы отмечают, что, несмотря на снегопады, статистика ДТП в целом по республике ощутимо не ухудшилась. Однако все может быстро поменяться. Тем водителям, которые не сменили летную «резину» на зимнюю, настоятельно рекомендуют сделать это в самое ближайшее время.