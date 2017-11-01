В Чегеме завершается строительство нового спортивного борцовского зала — 2017.11.21





Необходимость в таком объекте в райцентре давно назрела, говорят в муниципалитете. В городе, где насчитывается несколько десятков тысяч жителей, юным борцам и молодежи негде было тренироваться. Строительство этого специализированного зала теперь даст возможность чегемцам реализоваться в силовых видах спорта. Благоустроенные помещения для спортсменов и тренеров, раздевалки, душевые и санузлы — все готово к приему тех, кто будет здесь преподавать и развивать свои спортивные навыки и талант. Зал рассчитан на три борцовских ковра. Общая стоимость объекта — около десяти миллионов. Более восьми с половиной по смете выделили из местной казны. Недостающую часть профинансировали меценаты, сообщили в администрации.