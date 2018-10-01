В Чегеме полностью открыли движение по мосту, который не функционировал больше года — 2018.10.31





В июле 2017-го в результате паводка на федеральной дороге «Кавказ» серьезно размыло основную опору сооружения. Конструкция тогда опустилась на целых 50 сантиметров, и дорожники приняли непростое для себя решение закрыть проезд. Бетонный мост, построенный в 1972-м, был капитально отремонтирован в 2013-м, но нагрузок не выдержал. Пока шли восстановительные работы, автомобильные потоки двигались по временной железной переправе. По рассказам автовладельцев, утром и вечером езда на этом участке могла занять до 40 минут. Между тем, обустройство обновленного моста до конца еще не окончено. Сейчас строители возводят дамбу, которая должна в будущем защитить объект от «большой» воды. По проекту все работы должны быть завершены в феврале 2019-го.