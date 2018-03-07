В Баксанском районе расширяют производство пластиковой тары для хранения овощей и фруктов — 2018.03.07





Изготовлением ящиков завод занимается уже восьмой год, постоянно расширяя ассортимент. Материал при этом экологичный, утверждают на предприятии. А с нового года, помимо крупной, вместимостью от 300 килограммов, на заводе производят и тару меньших размеров. Помимо специалистов, производственный процесс контролируют машины. Проходит он в закрытом режиме, а потому работникам не нужны ни маски, ни специальные костюмы. В штате — около 20-ти человек. Готовую продукцию отправляют не только по Кабардино-Балкарии, но и в другие регионы России и даже в страны ближнего зарубежья.