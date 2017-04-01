В Баксане сегодня прошел совместный рейд работников «Водоканала» и судебных приставов по взысканию долгов за поставленный ресурс. По информации водоснабжающей компании, сумма общей задолженности жителей городского округа — свыше 44 миллионов рублей — 2017.04.07





Участники рейда прошлись по многоэтажкам. Здесь процедура отключения должника от ресурса практически невозможна без того, чтобы не оставить без воды и все другие квартиры в доме. Самая скромная сумма по исполнительным производствам — чуть меньше пяти тысяч рублей. Среди злостных нарушителей — те, кто за воду не платил годами. К примеру, в этом доме по улице Фрунзе – на одной лестничной площадке таких двое. Один должен 25 тысяч рублей, второй — более 30-ти. Сейчас на руках у приставов 11 судебных решений на общую сумму 80 тысяч рублей. Совместные рейды по взысканию долгов «Водоканал» и служба судебных приставов намерены проводить регулярно.