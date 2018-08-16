В Баксане приступили к реконструкции площади перед местным Домом культуры. — 2018.08.16

Здесь обычно проходят крупные культурно-массовые мероприятия районного и городского уровня.

Работы по благоустройству начались на прошлой неделе. Сейчас перед самым входом в ДК подрядчики укладывают плитку. Реконструкция площади была включена в федеральный проект по формированию в регионах комфортной городской среды. Средства были выделены из бюджетов трех уровней.

Основную часть работ подрядчики планируют завершить до наступления холодов. Новый облик городской площади жители смогут оценить уже в конце осени.