В Баксане полным ходом идет строительство мусоросортировочного комплекса. — 2018.12.07

В конце месяца его планируют сдать в эксплуатацию.

Строительство началось в сентябре этого года. Работы ведутся в соответствии с графиком. По паспорту объекта здесь будут созданы условия для сортировки и хранения мусорных отходов. Расположен комплекс в конце улицы Катханова. На проектирование и возведение комплекса выделено более 34-х миллионов рублей.

На сегодняшний день выполнен большой объем работ. Новый комплекс позволит уменьшить количество мусора для захоронения и тем самым снизить его негативное воздействие на природу. Предполагается, что мощность нового объекта составит порядка 50 тыс. тонн в год. Это- 10% от общего количества отходов, в целом, по республике.