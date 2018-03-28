В Бабугенте завершился 11-й меж_региональный турнир по волейболу, посвященный памяти общественного деятеля, участника Великой Отечественной войны Кемала Тогузаева — 2018.03.28


В соревнованиях приняли участие девушки в возрасте 15-ти – 16-ти лет. Многие уже не раз получали награды на общероссийских чемпионатах среди юниоров. Традиционно на турнир приехали команды из Дагестана, Адыгеи, Северной Осетии, Ставропольского края. И впервые – из Калмыкии. Проводились соревнования в течение 4-х дней. По результатам игр первое место завоевала команда из Кисловодска, второе – Невинномысска и третье – Бабугента. Как отметил тренер местной команды и организатор турнира Арсен Макитов, это неплохой результат. По его словам, в населённом пункте волейбол наравне с легкой атлетикой считается одним из наиболее популярных видов спорта среди девушек.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal — 2018.03.28

— Бюгюн битеуроссейде да бушуу кюндю

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2018.03.28

— Сегодня в России общенациональный день траура

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 16.00 kab — 2018.03.28

— Къэрал псом и щыгъуэ махуэщ

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 16.00 bal — 2018.03.28

— Жер-жерледе митингле барадыла — КъМ-р да халкъ аслам жыйылгъан жерелдни тинтеди. — Спортну юсюнден. — Жер жерледен билдириуле.

Подробнее