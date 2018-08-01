В августе в республике повсеместно начинает цвести амброзия. Чем опасно это дикорастущее растение и как защититься от его воздействия, рассказали в республиканском Центре аллергологии — 2018.08.07





Сегодня в поликлинике мед учреждения наплыва пациентов нет. Но, как говорят специалисты, ближе к двадцатым числам обратившихся за помощью будет в разы больше. Заложенный нос, слезотечение, зуд и головная боль – всё это следствия активности аллергена. Если вовремя не помочь организму, возможны осложнения. Период активного цветения продолжается до октября. Чтобы сократить пагубное влияние амброзии на организм, врачи советуют не выходить на улицу рано утром или вечером, когда пыльцы на растениях особенно много. После прогулки следует провести водные процедуры, а вот заносить верхнюю одежду в жилые комнаты не рекомендуется. Нужно также периодически протирать влажной тканью москитные сетки на окнах. Если же вы обнаружили у себя симптомы аллергии, незамедлительно обратитесь к врачу.