В Аушигере завершают работы по возведению дамбы у реки Черек. — 2018.08.10

Напомню, в июле из-за интенсивного таяния ледников и повышения уровня воды берего_укрепительную систему серьезно размыло. Тогда река подошла к потенциально опасным отметкам. Оперативно были завезены огромные валуны и отработанные бетонные плиты, которыми и укрепили берег. В администрации села говорят, что на сегодня угроза подтопления значительно уменьшена, однако проведенные восстановительные работы – мера временная.

Полностью решить проблему может строительство капитальной дамбы у Черека, отметили в администрации Аушигера.