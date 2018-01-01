В Арт-Центре Мадины Саральп накануне состоялось открытие персональной выставки молодой художницы Эллины Жанукуевой — 2018.10.29





Красную ленту торжественно перерезал график- иллюстратор Заур Бгажноков, после чего все отправились в выставочный зал. Арт- центр переполнен, в основном, здесь деятели искусств и друзья. Именно они- главные герои ее картин. «Эллинизм» так назвала свой первый показ работ Жанукуева. Актеры зачитывали отрывки из ее авторских рассказов. Тут же состоялся благотворительный аукцион, небольшой концерт инструментальной музыки и обсуждение выставленных работ.

Выставка продлится до 4 ноября. В день закрытия все желающие смогут посетить бесплатные мастер-классы по гончарному делу, рисованию песком и росписи по воде.