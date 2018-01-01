В Арт-Центре Мадины Саральп накануне состоялось открытие персональной выставки молодой художницы Эллины Жанукуевой — 2018.10.29


Красную ленту торжественно перерезал график- иллюстратор Заур Бгажноков, после чего все отправились в выставочный зал. Арт- центр переполнен, в основном, здесь деятели искусств и друзья. Именно они- главные герои ее картин. «Эллинизм» так назвала свой первый показ работ Жанукуева. Актеры зачитывали отрывки из ее авторских рассказов. Тут же состоялся благотворительный аукцион, небольшой концерт инструментальной музыки и обсуждение выставленных работ.
Выставка продлится до 4 ноября. В день закрытия все желающие смогут посетить бесплатные мастер-классы по гончарному делу, рисованию песком и росписи по воде.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 kab — 2018.10.29 15:29

— Бжьыхьэ армэ дэшыгъуэм къыпещэ.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 bal — 2018.10.29 15:28

— Республика комсомолну 100-жыллыгъын белгилейди.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 rus — 2018.10.29 15:27

— Пенсионный фонд предупреждает о новом виде мошенничества.

Подробнее